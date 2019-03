Turnéstarten i Aarhus viste et Nephew i god form. Kollektivet leger med elementerne og får den danske sang til at rime på rock.

Men traverne "Mexico ligger i Spanien" og "USADSB" lød anderledes og viste, at bandet ikke længere kun er interesseret i at spurte frem til omkvædets ekstase.

Så kom Nephew. Med en beskægget Simon Kvamm - den jyske alvorsmand med den stærke jordforbindelse og aldrig svigtende lyst til at få publikum til at klappe i takt.Siden dannelsen i efteråret 1996 har Nephew jo været bandet med de stadion-"rigtige" sange; sange, hvor omkvædet konstant møver sig helt frem.

Rigtig samfundsrevsende har Nephew aldrig været. Men i den senere tid har Simon Kvamm & co. taget et spadestik ned i historien. Nephew er begyndt at synge om rødder. Og man kan vitterligt høre, at de har bladret løs i Højskolesangbogen.

En sjæl i flammer

Anmeldelserne af "Ring-i-Ring", som samler højdepunkterne fra Nephews fire ep'er, der er udsendt i takt med årstiderne, har ikke været gode.

Med det nye medlem Marie Højlund har Nephew bevæget sig ud i et mere abstrakt rum, hvor inspirationen sagtens kan komme fra vindmøllers rytme. Et eksempel på Nephews leg med elementerne og balancerne var "Grundvold". Men også "Va Fangool!" fik rystet ny energi i sig.

Under koncerten flyttede bandet til en lille cirkelscene bagerst i salen. Med Kvamm ved et elpiano og resten af bandet på sang citerede de Camila Cabellos ørehænger "Havana". Og Kvamm sang "Movie klip", dén med linjen "Så klapper det perfekt / And here we go".

Ja, men nu - i det Herrens år 2019 - klapper det anderledes. Kvamm har måske altid lignet en sjæl i flammer, men musikken er begyndt at gå en blødere vej.

Under "Hjertestarter" strømmede vandet på storskærmen ud mod Kvamm, så man frygtede, han ville skylle væk. Men nummeret var også et hint om, at Nephews hang til hårdkantet symmetri og søgen mod altid hårdt blæsende omkvæd er brudt; selv Kvamms percussive måde at synge på er forandret.