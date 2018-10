Anklager: Det kunne have endt med et drab på spædbarn

Fredag afsiger et nævningeting ved Retten i Sønderborg skyldkendelse i en sag om babyvold. En far er til en dreng på næsten tre måneder er tiltalt for at have rusker den lille dreng, så han fik blødninger i hjernen.

Det kunne have endt med drab.

Så direkte sagde senioranklager Rikke Brændgaard Nielsen det ikke, men meningen var ikke til at tage fejl af.

- Vi kunne have stået her med en helt anden sag, hvis ikke tiltalte var blevet varetægtsfængslet. Så kunne vi stå med en sag, hvor drengen ikke længere var her, sagde hun i sin procedure.

Det er retsdag nummer to i en sag, hvor en 26-årig far fra Als er tiltalt for at have rusket den ene af sine tvillingsønner på næsten tre måneder, så han fik blødninger i hjernen. Kvæstelser, der ifølge Retslægerådet kan have været livsfarlige. Faderen nægter sig skyldig og vil frifindes for vold "af særlig rå, brutal eller farlige karakter under særdeles skærpende omstændigheder", som det hedder i anklageskriftet. Bliver han på fredag kendt skyldig i nævningetinget ved Retten i Sønderborg, får han mindst fire års fængsel. Volden skulle være foregået i april 2017 i familiens rækkehus i en mindre by på Als - i en ressourcesvag familie, der dog blev fulgt tæt af myndighederne med råd og vejledning.

- Der er ikke rejst tiltalte for at være et ondt menneske. Der er rejst tiltale for vold. Han er blevet vred og frustreret over, at babyen ikke ville makke ret. Vi ved ikke alt, men vi ved nok, sagde Rikke Brændgaard Nielsen.

Rikke Brændgaard Nielsen førte frem, at begge gange var barnet blevet kørt til Aabenraa Sygehus og siden Odense Universitets Hospital med vejrtrækningsproblemer, sitren i kroppen, fjerne og svær kontaktbar - ligesom barnet vendte det hvide ud af øjnene. Hver gang når faderen var alene med barnet i kortere tid.

- Det er hævet over enhver rimelig tvivl, at han er skyldig. Det kan kun være ham, der har gjort det. Det var lige ved at gå helt galt i april 2017, sagde anklageren. Hun karakteriserede tiltalte som en mand med et til tider heftigt temperament, en splittet personlighed, der kunne være voldelig. Kæresten har for eksempel forklaret, at han slog hende hårdt i mellemgulvet under graviditeten.