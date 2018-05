Anklager: Det er en meget følelsesladet sag

- Han har udvist uagtsomhed ved ikke at vide, hvordan det her vil reagere. Han var ikke tvunget til et gennemføre den manøvre. Vi har flere gange hørt om, at det kan svare til at hælde væske på en varm grill. Alle ved, at man ikke hælder brandbare væsker på en tændt grill. Det er børnelærdom, og det er fuldstændig det samme i denne sag, sagde Rikke Brændgaard-Nielsen.

Retten kunne ikke nå at votere og afsige dom i den juridisk ret komplicerede sag om ulykken ved skateshowet "Ring of fire" 20. maj 2017.

Skateklub er arbejdsgiver

Anklageren erkendte, at det ikke var en enkelt sag for retten at vurdere Sønderborg Skateklubs ansvar.

- Men de i skateklubben har de facto haft pligt til at møde op og gennemføre dette arrangement. Skateklubben leverer rampen, den brandbare væske og ringen. Det er ikke kommunen, der gør det, sagde Rikke Brændgaard-Nielsen.

- Det kan godt være, at Sønderborg Kommune har et erstatningsretligt ansvar. Men kommunen er ikke arbejdsgiver i denne situation. Kommunen er som en slags hovedentreprenør, men det er stadig det enkelte håndværksfirma - for eksempel elektrikeren - der har ansvaret og er arbejdsgiver, sagde anklageren som en form for illustration af, hvorfor det samme gælder i skateshow-sagen.

Hun slog fast, at det var Sønderborg Skateklub med den daglige leder, der også er mod til den 21-årige tiltalte, der har ansvaret for planlægningen og udførelsen af arbejdet.

Retten voterer til fredag klokken 12, hvor dommen afsiges. De sidste ord fik den 21-årige ulykkelige skater.

- Jeg er utrolig ked af det - også i forhold til alle ofrene og de pårørende, sagde han og brød nærmest sammen. Han nikkede til forsvarer Marcus Rey, der spurgte, om det har været et hårdt år.