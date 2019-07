Anekdotens mester er død

Som provst kom Lorenz Peter Christensens egne interesser i bageste række. Derfor var han under sin pensionering glad for at sige mening - med og uden humor. Arkivfoto: Nicolas Egedorf

Pastor emeritus Lorenz Peter Christensen er død under en ferie i Spanien. Han blev 80 år. Han var kendt for at fortælle om sønderjyske dialekter og humor.

Anekdotens mester - pastor emeritus Lorenz Peter Christensen - er stille sovet ind i en alder af 80 år. Det skete på en ferie i Marbella i Spanien. Han ville være fyldt 81 år den 28. juli. Lorenz Peter Christensen slog som barn sine folder på Dybbøl-siden, hvor faderen havde en betonvarefabrik. Som stor dreng fik han lov til at hjælpe Hans Alsinger, der var kustode på Sønderborg Slot. Han var en sand fortæller og vakte den unge Christensens interesse for fortiden. Så derfor ville han læse historier, når han blev voksen, men som faderen sagde: - Historier? Dem kan du nok af i forvejen. Men netop historier kom til at præge Lorenz Peter Christensens liv. Han var en sand mester i at fortælle om sønderjyske dialekter med masser af humor. Lorenz Peter Christensen har i forbindelse med sine historier fået tårerne til at trille i mange små og store forsamlinger. Han hyldede Piet Heins gruk: Den der kun ta'r spøg for spøg og alvor kun alvorligt; han og hun har faktisk fattet begge lige dårligt. Lorenz Peter Christensen kunne rigtig mange anekdoter. F.eks. denne om en kollega på Kegnæs Her havde præsten et timeglas hængende, som han vendte ved prædikens begyndelse. Menigheden vidste, at han plejede at stoppe, når sandet løb ud og holdt derfor nøje øje med timeglasset. Men prædiken trak ud, så præsten vendte glasset, kiggede ud over menigheden og sagde. - Så vidt jeg ved, sætter I pris på et glas til. I mange år holdt han oplysende foredrag om de mange nyreligiøse sekter, der skød frem i 80'erne.

Feltpræst Han har prøvet lidt af hvert i sit voksenliv. Han tog en afstikker som postbud og lærer, før han blev præst og sluttede som provst for 26 sogne. Lorenz Peter Christensen havde præsteembede i Sottrup Sogn indtil sin pensionering i 2007. Han har desuden i årene 1981 til 1998 været feltpræst ved Slesvigske Fodregiment og var i 1990 udstationeret hos FN-styrkerne på Cypern. Endvidere virkede han som garnisonspræst for Hærens Sergentskole i Sønderborg. Han var i over 15 år provst for Sønderborg Provsti, som er et af landets største. Den store interesse for Sønderjyllands historie førte ham automatisk ind i bestyrelsesarbejdet for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Her var han formand i ikke færre end 22 år. Han så altid frem til at være med til mindehøjtideligheden for slaget på Dybbøl Banke den 18. april og ikke mindst mindesammenkomsten om aftenen - de sidste mange år i Frihedshallen i Sønderborg. Begravelsen vil finde sted ved Christianskirken i Sønderborg. Datoen offentliggøres senere.