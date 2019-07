Andre landmænd vil følge trop med tidlig høst på Kegnæs

Tørre somre og langvarige perioder med samme slags vejr er kommet for at blive, siger chefrådgiver, der regner med at se høstmaskinerne i markerne lige så tidligt i år som sidste år.

KEGNÆS: På Kegnæs har den 81-årige gårdejer Sven Jensen og sønnen Jørgen Christian Jensen høstet syv hektar vinterbyg i søndags. Den kom i hus i lun blæst og svarer fuldstændig til forventningerne, selv om det er det tidligste, familien Jensen nogensinde er kørt i marken med mejetærskeren. - Jeg kørte først et par runder for at se, om kornet var modent. Når vandprocenten er 14,5, og kornet ikke er grønt, og kernerne er hårde, så er det i orden. Vi har allerede presset halmen og kørt den ind. Vinterbyggen var også sået galt tidligt. Jordforholdene var til det, siger Jørgen Christian Jensen. Høst i juni er meget tidligt, men ifølge chefrådgiver hos Landbo Syd Helge Lorenzen absolut godkendt, fordi vejrforholdene er til det. - Jeg tror ikke, det er for tidligt at høste, hvis vinterbyggen er rigtig moden. Det var en varm weekend, og det blæste kraftigt, så det er en god ide at få høstet, når afgrøden er til det. Høsttiden svinger fra sted til sted. Kegnæs ligger sydligt og med tidlig såning og vækst, så der er ingen problemer i at høste nu, siger Helge Lorenzen. Han spår en generel tendens til tidlig høst som følge af det milde klima og tørre somre. - Tørkeindekset i maj var højere i år end sidste år, hvor vi havde en meget lang og tør sommer uden regn. I år har vi fået en del millimeter regn i juni, og det har ikke været så varmt i maj i år som i maj sidste år, siger chefrådgiveren. Høj varme giver stor fordampning. Det kan hurtigt få afgrøderne til at hænge med hovedet. Desuden er høsten og plantevæksten afhængig af, hvor dybt rodnettet stikker, og om planten kan få væde nede fra jorden. Betingelserne herfor har været bedre i år, så selv om høsten sandsynligvis går i gang næsten lige så tidligt i år som sidste år, er planterne bedre vandforsynede fra jorden, så det tegner til en rimelig høst. Helge Lorenzen regner med, høsten af vinterbyg går i gang i næste uge. Afgrøderne har udnyttet sommerens små byger. I juni har der været mere normale mængder nedbør med fine afgrøder i rigtig god vækst, har han noteret sig. Bliver det rusk og regn nu, risikerer planteavlerne, kornet knækker og giver lavere udbytte, så tilbage er bare at håbe på tilpas med væde og en tør høsttid. Ingen landmænd høster i regnvejr.

Høsttravlhed Når høsten af vinterbyg er overstået, kommer turen til hveden, og inden den sidste vinterhvede er af marken, går mejetærskerne i gang med raps og vårbyg, så der bliver travlt i markerne de kommende måneder.

Det var varmt og blæsende i søndags og gode høstforhold på Kegnæs, selv om kalenderen på det tidspunkt blot viste juni. Foto: Peter Andersen, Kegnæs.

Sommervejr som sydpå - Der er en tendens til vejrforhold af samme type over længere perioder - at det enten bliver langvarigt vådt eller langvarigt tørt. Vi kommer til at tilpasse os forholdene og får sandsynligvis samme slags vejr, som hvis vi i dag flyttede et par hundrede kilometer sydpå. I Spanien og Frankrig har de været i gang med høsten af vinterbyg længe. I Danmark er det også sådan, at der bliver høstet tidligere på Sundeved end i Hjørring. Med mere tørre somre, vil vi være tidligere færdige med høsten. Det må vi vænne os til, siger Helge Lorenzen. Kvægavleren på Kegnæs har 100 styk herreford kvæg, der er på græs i sommermånederne. Vinterbyggen er til vinterfoder. Om en tre ugers tid går Jørgen Christian Jensen i gang med høsten af hvede og vårbyg.

Vinterbyggen er i hus på syv hektar jord på Kegnæs, hvor mejetærskeren var i sving søndag 30. juni. Foto: Peter Andersen, Kegnæs.