André deler gerne sin portvin og viden med andre

André Sørensen har i den grad udviklet sin smag for og interesse i portvin, siden han for syv år siden købte sin første flaske. Nu har han stiftet Sønderborg Portvinsklub.Foto: Timo Battefeld

André Sørensen købte sin første flaske portvin for syv år siden for at have noget andet med til en vinsmagning med vennerne. I dag er han vidende portvinsentusiast med hang til den portugisiske hedvin og vil dele med andre i nystiftede Sønderborg Portvinsklub.

Sønderborg: "Portvin eller sherry?". De fleste kender valgmuligheden, når desserten kommer efter suppen og stegen i det lokale forsamlingshus. Men valget er nu ikke helt så enkelt - og slet ikke, når man har forelsket sig i førstnævnte hedvinstype. Det har André Sørensen, der i sit daglige virke som kvalitetsingeniør hos Danfoss i Gråsten ikke har så forfærdelig meget med den portugisiske vin at gøre. Men han ved til gengæld også, hvad der er af kvalitet i hedvinen fra området omkring Douro-floden i det nordlige Portugal.

Portvin



Lagringen afgør typen af rød portvin med betegnelserne: "vintage", "LBV - late bottled vintage", "colheita", "ruby" eller "tawny". Farven angiver vinens type.



Portvinsinstituttet har afdelinger i Oporto og Lisboa, hvor al portvin skal prøvesmages og godkendes.



Læs mere på: portvin.dk



Du kan tilmelde dig portvinsmagningen 23. november i Sønderborg eller Sønderborg Portvinsklub på mailen: Portvin - på portugisisk "Vinho do Porto" - fremstilles af druer fra et af verdens ældste vinområder omkring Douro-floden i det nordlige Portugal.Grundportvinen er sød med 19-20 procent alkohol svarende til den danske afgiftsbetegnelse hedvin. Der produceres mindre hvid end rød portvin, og de findes som tør til meget sød.Lagringen afgør typen af rød portvin med betegnelserne: "vintage", "LBV - late bottled vintage", "colheita", "ruby" eller "tawny". Farven angiver vinens type.Portvinsinstituttet har afdelinger i Oporto og Lisboa, hvor al portvin skal prøvesmages og godkendes.Læs mere på: portvin.dkDu kan tilmelde dig portvinsmagningen 23. november i Sønderborg eller Sønderborg Portvinsklub på mailen: sonderborgportvinsklub@gmail.com . Her kan du også stille spørgsmål til André Sørensen.

Foto: Timo Battefeld Portvin findes i mange afskygninger - blandt andet også i hvid, som er let tilgængelig for begyndere i vintypen. Den er dog ikke klar, men mere over i det brunlige.Foto: Timo Battefeld

Første flaske - Jeg købte min første flaske portvin - en vintage årgang 1982 - for omkring syv år siden. Jeg ville gerne have noget lidt andet med til en vinsmagning hos nogle venner, forklarer 39-årige André Sørensen om det, der er blevet begyndelsen til en stor interesse for portvin i sine mange afskygninger. - Det smagte jo bare pissegodt, lyder det dedikeret fra André ledsaget af et godt greb om en af de medbragte flasker. - Jeg blev ret interesseret i, hvordan det bliver lavet og har af varianter, tilføjer han og har allerede fundet sin favorittype i den brunlige Tawny. Men det er nu en gang sjovere at dele både vin og viden med ligesindede, så i foråret besluttede han sig for at stifte Sønderborg Portvinsklub. Endnu bor han med sin kone i Flensborg, men er på vej til Sønderborg, hvor han officielt indleder portvinklubben med en portvinsmagning 23. november et endnu ikke valgt sted i Sønderborg.

Dele viden og vin - Der er plads til 30 og for alle. Klubarrangementerne vil vi nok holde på omkring 16, da det passer med en flaske. Nogle flasker er faktisk ikke så nemme at få flere af, forklarer André Sørensen og påpeger, at Danmark faktisk er et stort portvinsland med forholdsvis billige priser på portvin. - Det koster et éngangsbeløb på 300 kr. at melde sig ind. For pengene køber vi glas og andet udstyr, og så betaler man ellers pr. arrangement, som jeg planlægger fire til seks af om året. Ud over at smage på vine, man normalt ikke ville købe selv, er det selvfølgelig også meningen, at vi skal dele viden med hinanden. Selv tager han i dag rundt til flere af de store portvinsmesser herhjemme og bruger gerne op til et par tusinde kroner for en flaske. - Men man får altså også rigtig meget for 300-400 kroner, tilføjer han. Og når han til september næste år fylder 40 år skal fødselsdagen selvfølgelig fejres med 40 år gammel Tawny-portvin og vintage af samme alder.