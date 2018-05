Anders Hansen satser på dansk marked

- Men efterhånden fik en fornemmelse af, at det var indholdsløst. Det eneste jeg fik ud af det var, at få publikum til at stille sig selv spørgsmålet: "Hvordan gjorde han det". Jo, det kan godt være, at de får noget ud af det. Men jeg fik ikke noget ud af det. Ikke længere, fortæller han.

- Jeg bruger alt det, jeg har lært ved at stå på en scene. Men jeg bruger det til personlig udvikling - og i mit arbejde med at hjælpe andre med personlig udvikling, siger den 36-årige iværksætter. Hans star-up business i Las Vegas tog et sving efter en periode, hvor han var blevet mæt af sine show som magiker. Han rejste meget, optrådte meget.

Sønderborg: Anders Hansen er på en kort visit hjemme på Als, og manden, der brød igennem i Sønderjylland som en del af trylleduoen Star Magic sammen med Jan Hellesøe, har set et marked for personlig udvikling i Danmark. Det er nemlig hvad den tidligere tryllekunstner nu beskæftiger sig med. For en halv snes år siden rejste han til USA, hvor han fik et gennembrud som magiker - med optrædener på tv og med shows på store krydstogtskibe i Caribien og i Las Vegas. Magi og illusioner er stadig en del af hans liv, men på en helt anden måde.

Danskerne er så klar. Der sidder også her i Danmark mange mennesker, der er utilfredse med deres liv. De drømmer måske om at skrive en bog, at lave en forretning - eller de drømmer måske bare om ro i sindet.

Ven og mentor

Anders Hansen var klar til at tage sit andet store skift. Det første var, da han rejste fra Danmark.

- Jeg solgte alt, jeg havde. Det jeg ikke kunne sælge, forærede jeg væk. Jeg var utilfreds med mit liv og med mig selv. Jeg gjorde det, alle andre gjorde. Jeg gik en masse i byen, jeg drak mig fuld. Men jeg manglede noget, og jeg kunne ikke lide mig selv: Det var så hult, fortæller Anders Hansen.

Så en dag stod han i Florida med to kufferter i hænderne. Han fik succes med sit fag, men de seneste år har han ændret retning. Han gik bogstaveligt talt i land. Læste en masse om alt fra kvantefysik, spiritualitet og personlig udvikling. Han var allerede begyndt i de små med at hjælpe andre til en bedre forståelse af dem selv, deres potentiale og til at nå deres mål i livet. Det er nu blevet hans levevej.

- For et par år siden skulle min kæreste på arbejde. Eller det vil sige: Han sagde, at han ville på arbejde. Jeg skulle hente ham, men min intuition sagde mig, at jeg skulle køre i god tid. Helt tilfældigt støder jeg så ind i Bob Proctor, der er verdens førende indenfor personlig udvikling, fortæller Anders Hansen. Bob Proctor har skrevet bogen og filmen "The Secret", der er en selvhjælpsbog- og film til personlig udvikling, og han har i mere end et halvt århundred arbejdet med personlig udvikling som coach, motivator og foredragsholder. Den nu 85-årige mand så et stort potentiale i Anders Hansen, og de to er nu venner. Ligesom Proctor er Anders Hansens mentor - der også anbefaler Hansens arbejde.

- I går skrev jeg lige et ugebrev, der kommer ud til 1,5 millioner mennesker igennem Bob. Han har hjulpet mig til at holde foredrag ved event, der er streamet til 130 lande, han har hjulpet mig med mine programs (kurser, red.). og jeg skriver på en bog, vi regner med også bliver oversat til dansk. Vi er i kontakt med et dansk forlag, siger Anders Hansen.