Andelskassen lukker sin filial i Augustenborg

Augustenborg: Torsdag den 22. februar holder Andelskassen i Augustenborg åbent for sidste gang, og kunderne vil fremover kunne møde filialens medarbejdere i Andelskassens filial i Sønderborg.

- Som bank skal vi blive ved med at udvikle os for at stå stærkt fremadrettet. Ved at samle kræfterne i vores filial i Sønderborg, som i forvejen er inde i en positiv udvikling, skaber vi en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig i lokalområdet med flere samlede kompetencer. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre med den store geografiske spredning, der er blandt kunderne i Andelskassen, siger adm. direktør Jan Pedersen.

Helle Brodersen, som i en årrække har været filialdirektør i Andelskassen i Augustenborg, bliver i forbindelse med sammenlægningen ny filialdirektør i Sønderborg-filialen. Helle Brodersen understreger, at Andelskassen fortsat vil bakke aktivt op om Augustenborg og lokalområdet i det hele taget:

- Vi gør jo blandt andet det her, fordi større og stærkere filialer som i Sønderborg, hvor vi bliver 14 medarbejdere, giver bedre muligheder for at være tydelige lokalt - ikke blot i Sønderborg, men i hele lokalområdet i bred forstand.

Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer, tre erhvervscentre og et landbrugscenter beliggende i Jylland og på Fyn. Der er ca. 325 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg.