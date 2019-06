Gråsten Andelsboligforening er blevet tilbudt at købe Gigthospitalet i Gråsten. Foreningen er positiv for købet og er interesseret i at bygge mellem 27 og 30 lejligheder i det gamle gigthospital.

- Det vil gøre Gråsten By mere attraktiv, at vi kan tilbyde sådan nogle lejligheder, siger Niels Christiansen.

Foreningen har fået lavet tegninger af et arkitektfirma. Der vil i stuen, på første og anden etage kunne laves mellem 27 og 30 lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 80 kvadratmeter og en husleje på under 6000 kroner i måneden for 85 kvadratmeter.

Pris ikke fastsat

Gigthospitalet er sat til salg af statens ejendomsselskab Freja som et samlet projekt med et areal på 8749 kvadratmeter som ud over hovedbygningen fra 1883 også har flere andre bygninger på grunden. Prisen er ifølge Freja endnu ikke fastsat, mens den offentlige vurdering er på over 30 millioner kroner.

- Vi er kun ved skitsefasen, så den endelige pris er ikke fastsat endnu. Vi vil oprette en ny afdeling, som så låner pengene, og den vil som alle andre afdelinger være selvstyrende, dermed belastes hovedforeningen ikke økonomisk, siger Niels Christiansen.

Når andelsboligforeninger bygger nyt eller renoverer, skal Sønderborg Kommune indskyde en procentdel af byggeomkostningerne. Borgmester Erik Lauritzen (S) har kun hørt perifert om projektet i Gråsten.

- Det er da interessant, at der er nogle i gang med et eller andet i Gråsten. Det glæder mig. Men jeg må nok sige, at det begynder at knibe lidt med anlægsrammen. Vi har jo udfyldt anlægsrammen for i hvert fald 2020, så det kan blive svært. Det er ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Nu skal vi se projektet først, siger Erik Lauritzen.

Senest har byrådet sagt ja til at indskyde en kommunal grundkapital på 10,1 million kroner til byggeriet af 50 almennyttige boliger på Linde Allé i Sønderborg.