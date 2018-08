Gråsten Andelsboligforening føler sig bedre sikret i fusionen mellem Gråsten og Sønderborg Fjernvarme med en ændring i vedtægterne, så derfor stemmer den nu for sammenlægningen, som den ved årsskiftet fik forpurret ved at true med at stemme nej.

SØNDERBORG/GRÅSTEN: Efter en del fuore omkring årsskiftet, da Gråsten Andelsboligforening nægtede at stemme for fusion af Sønderborg og Gråsten fjernvarmeselskaber og dermed forpurrede den, er boligforeningen nu klar til at stemme for en fusion. Der er nemlig kommet en passus ind i de nye vedtægter for de fusionerede selskaber om, at andelsboligforeningerne har fire pladser i bestyrelsen. De har også plads i den midlertidige bestyrelse, der de næste to år skal lede fjernvarmeselskaberne frem mod den endelige fusion. Dermed føler direktør Jimmy Poulsen i administrationsselskabet Salus og Gråsten Andelsboligforening sig sikre på den repræsentation, de ellers var bange for at miste.

- Nu ser vi positivt på fusionen. Nu har vi stemmer på lige fod med andre. Det lyder måske skørt, men vi var ikke sikre på, folk ville køre til Sønderborg for at deltage i varmeselskabets generalforsamling. Dermed ville vi på sigt risikere at stå uden for indflydelse. Med definitionen af de fire pladser til andelsboligforeningerne, er vi sikret plads i bestyrelsen. Vi har forhandlet om de nye vedtægter siden oktober. Hvorfor det skulle tage så lang tid, må guderne vide, siger Jimmy Poulsen.

Der var indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger 20. og 21. december 2017 for at vedtage fusionen, men de blev aflyst med få dages varsel på grund af Gråsten Andelsboligforenings udmelding. Nu finder de ekstraordinære generalforsamlinger sted 6. september klokken 17 i Marina Fiskenæs i Gråsten og klokken 19.30 på Business College Syd i Sønderborg. Fusionen kommer til at ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018.