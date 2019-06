Folketingsvalget i Sønderborg-kredsen var i store træk et billede på, hvad der skete i resten af landet. I Sønderborg-kredsen led Dansk Folkeparti det største nederlag i hele landet, hvor partiet ellers blev mere end halveret. Jan Rytkjær Callesen var ikke i nærheden af at blive valgt. Vælgerne samlede sig om især S og V - der begge gik frem - og Ellen Trane Nørby (V) og Benny Engelbrecht (S) vender styrket tilbage til Christiansborg. Socialdemokratiet er kredsens største parti, men kredsen har stadig et stort blåt flertal.