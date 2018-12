Ampelmann, smykker og skitsebøger på udstilling

Eleverne på Sønderjyllands Kunstskole har været i Berlin for at få inspiration til en ny udstilling: "BERLIN, BERLIN".

Figur på svamp

De otte elever fortæller samstemmende om en tur, hvor der blev brugt meget tid på at gå ture rundt i Berlins mange bydele og indsamle inspiration. Råmaterialet fra denne indsamling er også med i udstillingen i form af sorte skitsebøger: For eksempel har 18-årige Sofie Viktorin Jensen indsamlet klistermærker og tegnet forbipasserende, hun efterfølgende har forstørret op til en del af sin collage.

For 16-årige Cecilie Lauridsen er inspirationen bragt med hjem i form af en Ampelmann-svamp - den karakteristiske østberlinske lysreguleringsfigur, der efterfølgende er blevet brugt til at malingoptryk på både lærred og en kasse.

- Svampen har fået lidt en anden farve nu, smiler hun.

I udstillingslokalets bagerste hjørne kravler 20-årige Simone Duus rundt på en stige med en boremaskine for at mørklægge hjørnet til fremvisning af en kunstfilm. Hun nåede ikke med på turen til Berlin, men deltager alligevel med to projekter om "kroppen som hylster - og sindet som det, der tager ind". En veninde giver en hånd, for Simone Duus har stadig et stykke vej endnu, inden udstillingen åbner.