Amerikanere dyrker også ringridning

Sønderborg har været med til at få udviklet ringridersporten i Skotland. Det viser sig nu, at der også er ringridning i Maryland i USA.

Skotsk ringridning

Det lykkedes at få gang i ringridningen i Selkirk i et område syd for Edinburgh, men der var meningsforskelle, og de ringrider-interesserede blev delt i to grupper. Den nye gruppe med 30 ryttere hedder Scottish Tilting Riding Club og er hjemmehørende i Elvingston, der også ligger lidt syd for Edinburgh.

Fra denne gruppe var der to mandlige deltagere ved Ringriderfesten 2019 i Sønderborg, mens flere kvindelige skotske ryttere deltog ved ringriderfesten i Aabenraa. Aage Jørgensen fra Hørup inviterede via facebook de to skotske ringridere til Sønderborg.

At skotterne tager ringridningen alvorligt kan ses med arrangementet - Det uofficielle verdensmesterskab i ringridning 2016. Sådan benævner skotterne med deres vanlige beskedenhed deres ringrider-arrangement.

Det foregik på godset Bowhill ved Selkirk. Arrangementet stod The Scottish Borders Tilting Association for. Sønderborg-ringrideren Nynne Normann Andersen deltog sammen med fire ryttere fra Hjordkær ved Rødekro. Malene Møller fra Hjordkær blev uofficiel verdensmester.