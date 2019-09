Ambulance med udrykning ramte lukket Egernsundbro

Siden foråret har det taget længere tid at åbne og lukke klapperne på Egernsundbroen. Cylindrene er slidte, og derfor kan broen ikke åbne og lukke så hurtigt som normalt. Fornylig mødte en ambulance med udrykning og blå blink en lukket bro, men det havde intet med broen at gøre. Det var ambulancefolkene, der glemte at varsko brovagten. Broen er først repareret til jul.

Egernsund: Torsdag 22. august kom en ambulance for fuld udrykning og blå blink til Egernundbroen, hvor klappen var oppe. Ambulancen kørte i retning fra Gråsten mod Sønderborg, og et foto af ambulancen med blå blink holdende ved broen, hvor vejbanen står lodret op i luften og dermed spærret for køretøjer, har været genstand for en heftig debat på Facebook. Her gives mange bud på, hvad der er gået galt. Men det har intet med Egernsundbroen at gøre, selv om den i øjeblikket arbejder for nedsat hastighed, når broen klappes op i igen. Det slår Thomas Thomsen, der er ansvarlig for broerne i Sønderborg Kommune, fast.

- Jeg har talt med brovagten, og i dette tilfælde har det intet med Egernsundbroens reducerede hastighed at gøre. Det var ambulancefolkene, der glemte - eller for sent gav besked om, at en ambulance var på vej, fortæller han.

- Det har ingen betydning, hvor brovagten er placeret, siger Thomas Thomsen. Brovagten får altid en melding fra ambulancerne, at broen ikke må klappes op for sejlende, før udrykningskøretøjet har passeret.

- Det fungerer fint - bare ikke lige denne gang, siger Thomas Thomsen. Egernsundbroen vil kunne lukkes på cirka fem minutter, hvis en ambulance skulle møde en bro, der er helt åben. Det er fordi broen kører for nedsat kraft på grund af fire slidte cylindre. Normalt ville det kunne gøres på 2-3 minutter at klappe i. En åbning og lukning for et enkelt skib, der er klar til at sejle igennem, tager normalt fem-seks minutter, men på grund af de slidte cylindre tager det nu 8-12 minutter.

- Der vil nok være nogen, der oplever det som lang tid, siger Thomas Thomsen.