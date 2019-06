Amanda og mange andre håber på X-Factor

- For jeg kan snakke rigtigt hurtigt uden at trække vejret, nærmest som et vandfald siger min mor, og derfor er jeg god til at rappe, uddybede han, før trådte ind i den tomme butik på Perlegade 68, som produktionsselskabet BLU havde lejet til lejligheden.

- Jeg synes selv, at jeg kan synge. Og sådan en lille dreng som mig, der både kan synge og rappe, han må vel have en chance, mente han.

- Vi er ikke farlige. For det er ikke os i dag, der bedømmer. Så det er helt nede på jorden, og det er bare megafedt, at du er kommet i dag, roste casteren Cathrine Hundsholt den unge kvinde.

Amanda var den første, der meldte sig, da produktionsselskabet bag tv-programmet holdt såkaldt precasting på Rønhave Plads i Sønderborg lørdag. Som mange af de efterfølgende kandidater var hun en smule nervøs, men de tre medarbejdere, der tog imod, var gode til at få hende til at slappe og fortælle om sig selv.

Sønderborg: 16-årige Amanda Pedersen havde taget turen helt fra Fanø i håb om, at hun har X Factor nok til at brænde igen, når TV 2 til efteråret går i gang med optagelserne til næste sæson af det populære tvshow.

Benjamin Christensen om sine chancer for at blive den næste X Factor-stjerne

Cecilie Bang Jensen fra Sønderborg var synligt nervøs. Hun havde ladet sig overtale af venner til at møde op:

- Hun har sunget hele sit liv, og nu gider jeg ikke være den eneste, der hører det. For hun synger godt, forklarede en af dem, Cain Baasch.

Efter at have udfyldt et langt skema med blandt andet spørgsmål om, hvorfor hun meldt sig, hvordan hun ville beskrive sig selv som musiker og hvad hun drømmer musikalsk, personligt eller for sin familie, sad hun med guitaren i hånden og ventede.

For efter den uformelle samtale med de tre medarbejdere fra BLU fik alle fremmødte et nummer og bedt om at synge foran kamera i det tidligere VUC-læsecenter på Perlegade, hvor JydskeVestkysten til gengæld ikke kunne få adgang.

- Det skal være afslappende og uden stress for deltagerne, forklarede caster Lasse Witt.

- Nu tager vi så alle optagelser med hjem, hvor andre bedømmer dem. Håbet er, at vi har fundet mange talenter i Sønderborg i dag, eller at blot én har lige det, der skal til, for at komme med i showet, forklarer Cathrine Hundsholt, som efter de fem timer var meget imponeret over fremmødet:

- Vi har ikke tal på hvor mange. Men det kom rigtig mange. I alle aldre. Den ældste, jeg talte med, var plus 65, tror jeg.

Amanda, Benjamin, Cecilie og alle de andre må nu vente til august, før de får besked fra BLU. De heldige inviteres til audition foran X Factor-dommerne og rullende kameraer i efteråret.