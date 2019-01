Alvorlig regnefejl: Udskældt affaldsudbud skal gå om

Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning har annulleret sin beslutning om at hjemtage renovationsopgaverne i Sønderborg Kommune, efter der er fundet en alvorlig fejl i kontrolbuddet.

Sønderborg: Efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning har man besluttet, at udbuddet af indsamling af skrald skal gå om. Det sker efter massiv kritik fra de nuværende private levenrandører, der har kaldt Sønderborg Forsynings egen vinderbud for urealistisk lavt.

- Efter den rejste kritik har bestyrelsen bedt ledelsen om igen at gennemgå egne og rådgivers beregninger. Dette har synliggjort en alvorlig regnefejl, der gør, at grundlaget for den beslutning, som bestyrelsen tog, er fejlagtig, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

I begyndelsen af ugen udtrykte Meldgaard Miljø vantro over, at Sønderborg Forsynings bud var næsten otte millioner kroner eller 30 procent lavere end deres. Meldgaard mente, at Sønderborg Forsyning måtte have glemt nogle udgifter i deres bud.

Både bestyrelsen og ledelse i Sønderborg Forsyning afviste dog kritikken blandt andet med henvisning til, at man op til tilbudsafgivning ved flere lejligheder stillede skarpt på det kontrolbud, som Sønderborg Forsyning ville afgive. Der havde også været spurgt ind til proces, viden og praktisk gennemførelse.

Bestyrelsen valgte dog den 18. januar at holde ekstraordinært bestyrelsesmøde. Baggrunden for mødet var den kritik, man havde kunnet læse i dagspressen med baggrund i Sønderborg Forsynings beslutning om at hjemtage renovationsopgaverne i Sønderborg Kommune.