Alt for få cykler i skole og på arbejde

Cyklisme: For få cykler i Sønderborg kommune mange gode hensigter og cykelstianlæg til trods, og det skal der nu gøres noget ved for at opfylde ambitiøs cyklismemålsætning.

SØNDERBORG: Der er plads til forbedring i brug af cykel som transportmiddel i Sønderborg kommune.

Sammenlignet med andre kommuner bliver mange elever transporteret i skole med bil eller bus. En undersøgelse viser, 52 procent kører i skole i motoriseret køretøj og 48 pct. fysisk ved egen hjælp.

En 13. plads på listen over cyklisternes andel af befolkningen skal ændres til en førsteplads som den mest cyklende kommune i 2028, så der er nok at tage fat på. Cykelkampagner vil rulle i 2018, cykelstierne udbygges, og forældre, elever og det arbejdende folk skal overbevises fornuften i at tage den tohjulede frem for motoriserede køretøjer.

Det fremgår af en skoletransportundersøgelse og cykelhandleplanen.

- Vi vil gerne gøre mere for cyklismen og for at få flere ud at cykle. Det er sundhedsfremmende, og det er vigtigt. Der er færre, der cykler, og det er ikke den udvikling, vi ønsker. Nogen siger, vi selv har givet uddannelsessøgende gratis buskort. Det er lidt ærgerligt, vi ikke har kunnet motivere flere til at at cykle mere. Det handler i høj grad også om sikkerhed, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der selv er aktiv cyklist.