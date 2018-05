Alt det, mænd ikke kan drøfte med deres koner

Sønderborg: - En voksen mand, der ikke kan holde på vandet. Det er da pinligt. Og det er svært at snakke om. Især med konen.

Georg Nissen ved, hvad han taler om. Han fik konstateret prostatakræft i 2011 og har været gennem 39 strålebehandlinger og senere hormonbehandlinger. Da det stod på, havde han stort behov for at tale med andre i samme situation, og det har han stadig.

Det samme gælder Hans Clausen Kock, der har modtaget knap så mange stråler, samt Børge Munksgaard, der fik konstateret prostatakræft for et år siden. I en meget mild version, som foreløbig "bare" skal følges via blodprøver:

- Det er en mærkelige situation at stå i. Man er syg af kræft, og "du skal ikke være nervøs", siger lægerne. For hvis det udvikler sig, opdager de det. Det ligger hele tiden i baghovedet, fortæller han.

Derfor har han, Georg Nissen og Hans Clausen Kock taget initiativ til en samtalegruppe, der skal mødes hver anden måned i Frivillighedshuset i Sønderborg. De tre mænd fra Guderup, Fynshav og Nybøl ønsker at give andre mænd mulighed for at snakke om det, der kan være svært at indvie venner, ja selv konen, i.

Men hvordan får de fat i mændene?

Måske via den fotoudstilling, som formanden for sundhedsudvalget, Helge Larsen, åbnede mandag eftermiddag på Sønderborg Sygehus. De tre mænd håber, at billederne af andre prostatakræftramte kan fange opmærksomheden fra patienter til og fra urinvejskirurgisk afdeling.