Alssundman for de hærdede og de modige

SØNDERBORG: Mens nogen spiser rundstykker og blødt brød søndag morgen, står andre tidligt op for at køre tværs gennem landet og kaste sig ud i 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykelløb og 21 kilometer løb. Det gælder for eksempel 61-årige Finn Gudmundsson og hans døtre Tanja på 29 og Sussie på 31 år. De tillod sig dog den luksus at dele disciplinerne mellem sig, da de søndag deltog i Alssundman ved stranden og slottet i Sønderborg.

- Vi har altid trænet sammen. Selv når vi mødes til frokost og familiefester, står den som regel på træning og løb forinden. Sådan har det altid været. Det betyder ikke, man ikke kan nyde at være sammen, siger Finn og Sussie Gudmundsson, der venter på, lillesøster Tanja får svømmet de 1,9 kilometer en lidt kølig søndag morgen i september.

235 var tilmeldt fjerde udgave af Alssundman. De så alle top trimmet ud i stramtsiddende våddragter.

- Vi er habile løbere. Den største udfordring er nok svømning, sagde brødrene Nikolai og Jens Hartmann på 18 og 25 år, da de ventede på at skulle i vandet til deres første halve Ironman.

- Jens kan kun svømme brystsvømning, så måske har jeg en lille fordel, lød det fra storebroderen, der dog også blev overrasket over, hvor hårdt det er at svømme næsten to kilometer.

Undervejs skulle de op ad vandet og løbe hen foran publikum i en såkaldt Australien Exit, så tilskuerne har noget at se på. Efter godt en halv time kom de første triatleter op ad vandet og styrtede mod cyklerne, mens nogen allerede begyndte at tage våddragten af i farten.

En enkelt deltager var hentet ud af vandet af et lægeteam. Manden var sent på den, fordi hans bil punkterede, så han startede lidt efter det øvrige felt, men gik kold undervejs, så løbsledelsen besluttede, det var slut, hvilket han også var indforstået med.

- Vi cykler ad Hertug Hans Vej, Borgmester Andersen Vej over Høruphav til Skovby og Mintebjerg og tilbage igen tre gange. Det tager cirka tre timer, fortæller Finn Gudmundsson, mens Sussie, der skal løbe 21 kilometer, får sig en klapsammen mad, for der er endnu tre fire timer, til hun skal i aktion.

Hun hviler benene. Onsdag løb hun et marathon.

- De 21 kilometer kommer nok til at tage et par timer, for mine ben er lidt brugte, siger hun.

Finn Gudmundsson stammer fra Sønderborg og kender mange folk i byen. Triatleterne kender også hinanden indbyrdes.

- Jeg løber sammen med mange, der først har fundet ud af, de kunne løbe, efter de er blevet 45 år, siger Sussie, da en kraftig mand kommer ud af bølgerne på vej mod næste disciplin.