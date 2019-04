Alssund Kollegiet huser nu studerende fra hele kloden

SØNDERBORG: Uden for var der plantet flag i bedet fra mange nationer, og over for var byggeriet på Hotel Alsik i fuld gang med slutspurten, da Alssund Kollegiet torsdag blev indviet. Egentlig stod byggeriet færdigt, og de studerende slæbte møbler ind 1. oktober sidste år, men så kom kollegieledelsen i tanke om, den megen byggeaktivitet på havnen kunne ske at tage overhånd, hvis indvielsen fandt sted allerede sidste år. Indflytningen fandt sted et par måneder senere end studiestart, så nogle værelser venter fortsat på de første beboere, der først rykker ind, når de påbegynder et studie den kommende sommer. Ellers er alt, som det skal være. Studerende af alle nationaliteter er ved at finde sig til rette i nye rammer.

- Tanken om et nyt attraktivt kollegie ved havnen opstod allerede i 2006, og nu står vi her. For de studerende var det vigtigt at være tæt på studiestederne og nattelivet. De nævnte det selv i den rækkefølge, fortalte bestyrelsesformand for Sønderborg Kollegierne Per Boisen over et glas vin og en sandwich.

Blandt gæsterne var velvillige sponsorer som blandt andet Linak og pengeinstitutter, der har bidraget med møbler til fællesarealer og opholdsrum. De studerende på havnen befinder sig i moderne velbeliggende omgivelser med værelser med udsigt.