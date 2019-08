- Havkatten er en dybhavsfisk, som er fanget i Nordsøen, men vi har faktisk et supergodt hav med omkring Als, takket være mindre udledning fra landbruget og de anlagte stenrev, som har givet os flere forskellige fisk. Se nu denne her savgylte med det flotte røde og grønne mønster, tilføjer han.

- Man siger, at den kan knuse et kosteskaft med sine kæber, men den skal også kunne knuse muslinger, som den lever af, fortæller kommunens naturcenterleder Andreas Hermann.

Også smagsprøver

Ved siden af ham står kollegaen, naturvejleder Jens Jørgensen og er i gang med at udskære en rødfisk. En fin spisefisk, som også typiske fanges på mere åbent hav som Nordsøen, Skagerak eller Kattegat. Hornfiskene er der til gengæld mange af i de alsiske farvande, og de har netop gydet.

Jesper Kock, bestyrer af det Sønderjyske Køkken længere oppe ad gågaden, havde også taget opstilling foran rådhuset, hvor han tilberedte marineret torsk med spidskål, rødbede og kapers.

- Mange kan godt lide fisk. De ved det bare ikke, lyder det fra kokken, som flittigt deler smagsprøver ud, mens han fortæller:

- Er det ikke fantastisk, hvad der er sket med det danske køkken. Vi skal ikke mange årtiet tilbage, før det var lidt småkedeligt. Men dygtige kokke på herhjemme og i udlandet har heldigvis påvirket os med en masse spændende mad.

Havets dag faldt fint i hak med nummer 14 af FN's 17 Verdensmål: "Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer". Her bidrog også Blå Flag-stationen med et tilbud, hvor man selv kan gøre en forskel via siden havmiljøvogter.dk, hvor man kan melde sig som affaldsindsamler.