Den nystiftede forening Als Vikingelaug står for et stort vikingemarked på Kær Vestermark i juni. 270 vikinger med 100 telte og en hestelejr vil over to dage formidle vikingetiden til gæsterne på markedet.

Kær: 270 vikinger vil midt i juni indtage Kær Vestermark for at holde det første vikingemarked på halvøen i 1000 år. Det er den nystiftede forening Als Vikingelaug, der står for markedet.

- Jeg fik den her passion for vikingetiden for 13 år siden. Det er håndværket og alle de ting, som vikingerne lavede, som fascinerer mig. Det vil vi præsentere på et marked, for det mangler vi i det sønderjyske, siger Jesper Kornbek, der er næstformand i foreningen.

Han har arbejdet sammen med Erik Rosenbæk Bollerslev på Dybbøl Efterskole, hvor Erik var forstander. Erik fik interesse for Jespers passion og de aftalte, at lave et vikingemarked, når Erik var gået på pension.

- Ideen har været der i 10-15 år. Nu er tiden kommet til det. Vi vil lave et marked, der formidler vikingetiden så bredt ud som muligt. Vi vil formilde håndværket, så det ikke går i glemmebogen, siger Erik Rosenbæk Bollerslev, der er formand for vikingelauget.