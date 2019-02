Alsisk spegepølse får Jussi til bogcafé i Sønderborg

Allan Breckling troppede for et par år siden op på bogmesse i København med an spegepølse fra Als Pølser. Det skulle være et forskud på honorar til succesforfatteren Jussi Adler-Olsen, som med stort grin tog i mod den lidt specielle invitation fra Brecklings Bogcafé.

Sønderborg: Hvis man vil opnå noget utraditionelt, kan det godt betale sig at gå utraditionelle veje. Den tilgang til sagen havde Allan Breckling for et par år siden, da han lagde vejen forbi en bogmesse i København, hvor den succesfulde forfatter Jussi Adler-Olsen signerede bøger.

- Jeg stod i kø et stykke tid og rakte ham spegepølsen, da turen kom til mig. Det tog både han og omgivelserne med stor humor og høj latter. Så jeg fik et kram og et håntryk på, at han gerne kommer til Brecklings Bogcafé, forklarer Allan Breckling, der siden sin start på bogcaféen har haft mange kendte ansigter på besøg.

- Men jeg tror nok, jeg kan sige, at jeg har overgået mig selv. Jeg er lykkelig og stolt, og jeg ved, at Jussi også glæder sig, tilføjer Breckling, der dog har måtte udsætte besøget et par gange på grund af sygdom hos både ham selv og gæsten.