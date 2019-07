Hørup: Destilleriet Als har vundet en sølvmedalje ved verdens største og ældste spiritus konkurrence International Wine and Spirits Competition (IWSC) i London med deres gin Kalas.

- Det betyder rigtig meget for os med sådan en blåstempling af vores produkt, som vi jo i forvejen godt vidste kunne noget helt specielt. Vi har overgået mange store internationale veletablerede brands, og det betyder virkelig meget for os i vores forholdsvis beskedne destilleri her i Hørup. En sølvmedalje ved verdens mest anerkendte spiritus konkurrence er med til at gøre os attraktive for mange aktører på spiritus markedet, siger Krestian Muusmann fra Destilleriet Als.

IWSC holdes hvert år i London og er en svær konkurrence, hvor alle flasker både gennemgår kemisk analyse og blindsmages ad flere omgange. De bedste premieres med enten guld, sølv eller bronze.

Destilleriet Als modtog 90 point for deres gin Kalas, som altså giver dem en flot sølvmedalje i den internationale konkurrence.