Alsisk firma bygger solcelleparker i Sverige

AT Solar i Sønderborg arbejder sammen med det svenske firma Nilsson Energy om at bygge et stort anlæg, der skal stå for elektrisk produktion af hydrogengas. Det bliver det første anlæg i verden med grøn energiforsyning.

Sønderborg: Lige nu er det bare en tankstation på en mark i Sverige. På mandag ser det anderledes ud, for der begynder arbejdet på en solcellepark, og det er firmaet AT Solar fra Sønderborg, der står for det.

Solcelleparken er en del af et projekt, der er i samarbejde med det svenske firma Nilsson Energy.

Projektet er et anlæg, der uden at være koblet på elnettet fremstiller og lagrer hydrogen til den hydrogentankstation, som stod der i forvejen. Forskellen er, at energien til produktionen nu bliver grøn energi.

Hos AT Solar i Sønderborg er man glade for at være blevet valgt til projektet.

- Det er et spændende projekt, og vi glæder os til at byde ind med vores spidskompetencer i dette banebrydende anlæg. Det nye partnerskab med Nilsson Energy lover godt for fremtiden, siger administrerende direktør, Nicolai Faaborg Andresen.

Jesper Sidenius, der er Business Development Manager hos AT Solar og skal styre projektet, ser også et stort potentiale i samarbejdet med Nilsson Energy.

- Det gør, at vi bliver synlige ud over landets grænser, og det giver os en større chance for at blive hørt. Specielt når det er så spændende en løsning, siger Jesper Sidenius.

Energiløsningen er også fri for CO2, som er årsag til drivhuseffekten.