Alsisk bed and breakfast får midler til at udvide økologisk drøm

Havnbjerg: I over otte år har Maren Wiese drevet den bæredygtige Møllehusets Bed & Breakfast med et værelse til udlejning i Havnbjerg. Nu er Maren Wieses mangeårige drøm om at udvide ved at gå i opfyldelse. LAG Sønderborg-Aabenraa har nemlig indstillet virksomheden til at modtage 340.000 kroner til en udvidelse.

- Det er et skulderklap, at nogle tror på min idé. Jeg har levet økologisk og bæredygtigt hele mit liv, men nu har mange fået øjne op for det, siger Maren Wiese.

Hun vil udvide med tre værelser med eget bad og fælles køkken i den gamle møllerbolig fra 1785. Hun købte stedet i slutningen af 2008, renoverede det og åbnede Møllehusets Bed & Breakfast i 2010.

- Med det ene værelse kan jeg ikke længere følge med. Med udvidelsen skulle det gerne blive et fuldtidsjob for mig, fortæller Maren Wiese.

Møllehusets Bed & Breakfast ligger tæt ved turistattraktioner som Havnbjerg Mølle og oplevelsesparken Universe. Stedet har til huse i det oprindelige stuehus til Havnbjerg Mølle. Møllen var hovedlocation i det historiske drama 'I Krig & Kærlighed'.