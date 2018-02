Alsion skal realisere iværksætterdrømmen

412 nye virksomheder kom til i Sønderborg sidste år. Opgørelsen placerer imidlertid kommunen i bunden, men tallet skal tages med et gran salt, mener Sønderborg Vækstråd, som her i marts åbner "Start Up Alsion" for studerende med iværksætterdrømme.

Sønderborg: En netop udsendt opgørelse fra firmaet Dinero, som Jubii-stifteren Martin Thorborg er direktør for, viser, at Sønderborg Kommune i 2017 fik 417 nye virksomheder målt på udtræk på de såkaldte CVR-numre og Danmarks Statistik. Men selv om det lyder af mange, så placerer det kommunen blandt de ti dårligste til at skabe flere virksomheder. Det er kun knap syv pr. 1000 borger over 18 år. Landsgennemsnittet er 12,7 men toppen er Gentofte Kommune med godt 23 pr. 1000 borger over 18 år.

- Vi kan lave mange forskellige tal i den slags opgørelse. Lige fra 150 til over 500. Nye CVR-numre kan for eksempel også godt være en eksisterende virksomhed, som er overtaget af en anden, forklarer direktør for Sønderborg Vækstråd, Michael Hamann. Her driver man Sønderborg Iværksætter Service, der blandt andet arbejder med at skabe nye virksomheder i kommunen. Han medgiver dog, at kommunen aldrig når i toppen på det felt.

- Men vi er på vej til snart at åbne for initiativet "Start Up Alsion", som er et forum, hvor studerende fra på SDU og erhvervsakademiet kan mødes og lufte studenterprojekter. Akademiet er i stærk kontakt med erhvervslivet og har desuden datamatiker-studerende, som alle nystartede ofte kan bruge til at rådgive sig med, siger Michael Hamann.

"Start Up Alsion" indvies officielt 22. marts kl.15.00.