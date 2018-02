Alsik presser Comwell ud af Sønderborg

Comwell vælger at stoppe som operatør på hotellet i Sønderborg med udgangen af 2018. Beslutningen sker efter længere tids forhandlinger med bygningsejerne, K/S Difko Sønderborg, hvor parterne ikke har kunne finde en forretningsmæssig og for Comwell tilfredsstillende løsning. Comwell har drevet hotellet siden 2002.

Sønderborg: Det kommende storhotel Alsik ved Sønderborg Havn presser nu Hotel Comwell ud af Sønderborg.

Efter længere tids forhandlinger har koncernledelsen i Comwell Hotels besluttet sig for ikke at forlænge kontrakten med ejerne af bygningen, K/S Difko Sønderborg. Det oplyser Comwell i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er opførelsen af Hotel Alsik i gang på havnefronten i Sønderborg. Det 25.000 m² store hotel åbner i 2019 og bliver grænseregionens største. Den kommende og skærpende konkurrence har været med i Comwell-koncernens overvejelser.

"Det er naturligvis trist, at vi må trække os ud af Sønderborg. Vi har drevet hotellet i godt 15 år og været glade for både hotellet, beliggenheden, vores dygtige medarbejdere og de mange trofaste hotel- og revygæster, som vi har serviceret på Comwell Sønderborg gennem årene."

"Men vi må samtidigt have blikket rettet mod markedet nationalt og konkurrencesituationen lokalt. Dette, sammen med en dialog om det fremtidige aftalegrundlag med udlejer, har betydet, at vi har besluttet at overlade driften til andre, når den nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018," siger koncernchef Peter Schelde.

Peter Schelde understreger, at Comwell vil gøre sit til, at der for medarbejderne på hotellet bliver en god og åben dialog omkring de fremtidige muligheder. Det vil dog være udlejer, der fra 1. januar 2019 skal beslutte fremtiden for hotellet.

Læs mere på JV.dk senere og i JydskeVestkysten fredag