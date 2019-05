Alsik giver et fantastisk overblik over byen

SØNDERBORG: Det var ikke til at se i den kolde regn over Sønderborg havn mandag formiddag, at her åbnede et nyt eksklusivt hotel med 190 værelser, tre restauranter, spa-bad og en spektakulær udsigt. På den forblæste plads foran hotellet gik et par mand til hånde for at flytte lidt på skiltene, og en cementblander bakkede ind for at fylde beton i et hul ved Olafur Eliassons ring-skulptur. Der var ingen kø lang ud på havnekajen.

Inden for var der dog plads til de nysgerrige og eventyrlystne. Folk gik hen i receptionen på Hotel Alsik og fik en billet til Point of View på 16. etage. Her var der dagen igennem en lind strøm af mennesker, der ville have syn for sagen. Kan man se, hvor man selv bor, og er der kig helt til Flensborg? Det var der ikke på den lidt disede dag, men det skal nok komme. De fleste kunne se, hvor de selv bor i Sønderborg.

- Det er dejligt heroppe. Jeg vil tage nogle venner med op at se det, når jeg får besøg, sagde en begejstret beboer fra Broager Plejecenter til en af plejerne, da de stod og kiggede gennem vindues-glasset ud over byen og vandet.

Plejehjemsbeboerne var på udflugt i bus og besluttede lige at lægge vejen forbi for at se, om de kunne komme ind, og fluks fløj de i kørestole og med stok op på 16. sal, hvor de kunne se ud over sund og fjord. Det var så slående et syn, at det meste af flokken blev stående i behørig afstand fra vinduet, hvorfra helheds-perspektivet forblev intakt.

Alle besøgende var begejstrede. Fantastisk, imponerende, enestående var de beskrivelser, der gik igen blandt de ældre medborgere, der var blandt de, der benyttede lejligheden til et særligt vue på hotellets åbningsdag. Udsigten blev sammenlignet med udsigten fra andre høje bygninger rundt om på landkortet, men ingen giver det samme imponerende skue over Als, Alssund, Dybbøl, Flensborg Fjord og Sønderborg.