Alsik fyrer igen i topledelsen

Først skilte Hotel Alsik sig af med direktøren Irmela Heinsius, og nu er HR-chef Christel Leiendecker blevet fyret. Hvorfor ønsker den nye topchef Henrik Bille Pedersen ikke at fortælle.

Sønderborg: Få måneder før åbningen af det nye superhotel Alsik med Nordeuropas største wellnessområde, fire restauranter og 200 værelser, så fyrer den nye topchef Henrik Bille Pedersen HR-chefen Christel Leiendecker. Han er selv blevet hentet til Alsik som afløser for direktøren Irmela Heinsius, der aldrig nåede at styre hotellet i mål til åbningen 6. maj. Dermed har Alsik tæt på åbningen skilt sig af med personer på to absolutte nøglepositioner.

Henrik Bille Pedersen bekræfter overfor JydskeVestkysten, at det er ham, der har fyret HR-chefen.

- Det er korrekt, at der er sket nogle omstruktureringer, som jeg har stået for. Det er helt normalt, at man justerer til, siger han.

- Er det normalt - altså I ville vel ikke fyre HR-chefen, hvis I var tilfreds med den indsats, hun har leveret hidtil?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det er en privatsag mellem Leiendecker og hotellet. Det er ikke en interessant historie, siger Henrik Bille Pedersen. Han ønsker altså ikke at afsløre, hvorfor HR-chefen er afskediget.

Det tyske selskab RIMC skal drive Alsik og for bare et par uger siden meddelte, selskabet, at den tyske direktør Irmela Heinsius skulle erstattes af den danske hotelmand Henrik Bille Pedersen.

- Det har vist sig nødvendigt med et stort kendskab til danske regler og lovgivning, og det er derfor besluttet at rekruttere en profil med indgående viden om det nationale hotelmarked, lød forklaringen fra Gert Prantner, der er managing owner - direktør og ejer i RIMC.