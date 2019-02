Alsik bliver synonymt med tyske Steigenberger

Slutspurt

Hotel Alsik får 190 værelser fordelt på 19 etager - de øverste med udsigt over Alssund og Flensborg Fjord helt til Flensborg. Det er med Bitten og Mads Clausens Fond som storinvestor stærkt forbundet med Danfoss, der vil bruge hotellet til indlogering af forretningsrejser og gæster. Byggeriet har stået på i tre år og afsluttes 6. maj, når hotellet åbner. Direktionen og kreativ direktør Jesper Koch er ved at ansætte 100-150 tjenere, kokke, stuepiger, opvaskere og teknisk personale, der skal stå for serviceringen af hundredevis af gæster og besøgende i tre restauranter, foruden Alsik får Skandinaviens største spa-område med wellness og pleje, der også kræver sit personale til behandling og cafe. Tyske Rimc med sæde i Hamborg skal drive hotellet, mens Steigenberger Hotels and Resorts skal stå for den verdensomspændende markedsføring. Steigenberger er en del af Deutsche Hospitality, som Thomas Willms også er koncerndirektør for. Ud over Steigenberger Hotels tæller Deutche Hospitality brands som Intercity Hotels, Maxx by Stigenberger, Jazz in the City og Zleep Hotels, der netop er blevet købt af den danske grundlægger Peter Haaber som et led i den tyske hoteloperatørs ønske om at gøre sit indtog på det skandinaviske hotelmarked.