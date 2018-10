Alsie Express flyver med større overskud

Gislev Rejser benyttede denne sommer Alsie Express til at fragte gæster fra Sønderborg til ferie i både Pisa, Sardinien og Napoli i Syditalien. Det har de været så tilfredse med, at der udvides i 2019.

Alsie Express A/S er et søsterselskab til Air Alsie A/S og hjemmehørende i Sønderborg Lufthavn. Det havde sin første flyvning til København 17. juni 2013. Regnskabsåret 2017/2018 viste en bruttofortjeneste på 866.000 kroner mod 566.000 kroner i forrige regnskabsår. Resultatet før skat var 824.000 kroner mod 644.000 forrige periode. Efter skat var de tilsvarende tal 643.000 kroner mod 502.000 kroner. Egenkapitalen er steget fra -7,1 millioner kroner til -6,4 millioner kroner. Direktør er Lone Marie Koch og bestyrelsesformand Jens Østerlund Jensen.

Vi vil sælge Sønderborg

- Vi oplevede oven i købet den lille sideeffekt på vores rute til Syditalien, at nogle italienere benyttede chancen for at komme til Sønderborg. Det var ikke så mange, men vi vil på den måde gerne være med til at sælge vores skønne område, tilføjer Lone Marie Koch.

Ruterne mellem Sønderborg og de italienske destinationer kommer frem ved brug af søgemaskiner, da et antal sæder i flyet sælges alene uden selve ferierejsen.

Ud over konkurrencen på priser forsøger Alsie Express desuden at gøre sig attraktiv ved at have flere samarbejdspartnere blandt flyselskaber og undgå forsinkelser på ruten til og fra København. Hvad sidstnævnte angår, så må de siges at lykkes ganske godt. De 2275 flyvninger i det netop overståede regnskabsår viser en punktlighed på knap 98 procent, hvilket er på niveau med de bedste i branchen.

- Vi betjener mange forretningsrejsende, og her er det vigtigt, at de kan regne med at nå møder og forbindelsesfly i København, tilføjer Lone M. Koch.

Endeligt har Alsie Express i forsommeren hjulpet SAS med over 50 indenrigsflyvninger mellem København og henholdsvis Aarhus og Aalborg.