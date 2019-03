Alsia glad for vennerne

Sønderborg: Alsia-bryderne og især ungdomsafdelingen er lykkelige over, at de har støtteforeningen Brydesportens venner.

På generalforsamlingen kunne formanden Kim Skriver oplyse, at Brydeklubben Alsia i løbet af 2018 har fået ikke mindre end 175.000 kroner til aktiviteter for de unge brydere. Det vil sige deltagelse i mange brydestævner i ind- og udland.

Bryderne kunne også glæde sig over en donation fra I.P. Nielsen fonden på 15.000 kroner til pointtavler og ure til dommerbordene i forbindelse med brydestævner i Humlehøj-Hallen. Alsia har også haft økonomi til at købe en VW minibus til ni personer.

Den næsten 18-årige gymnasiepige Sille Buch blev hylder på generalforsamlingen sammen med ungdomsbryderen Sebastian Lønholm. Sille Buch har gjort det sjældne at hun i 2018 blev dansk mester i pige/kvinde klassen for syvende år i træk, men hun får hårdere modstand i kvindeklassen og arbejder på at tage et par kilo på fra 57 til 59 kilo. Sebastian Lønholm blev ved de danske mesterskaber 2018 nummer to i ungdomsrækken.

Formanden Kim Skriver noterede, at de unge Alsia-bryderne har deltaget i en række danske stævner og har været på brydeture til Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

- Vort egen stævne Alsia-cup i Humlehøj-Hallen gik også rigtig godt med hundred brydere, sagde Kim Skriver, der også glædede sig over, at Alsia igen efter en del års pause har fået etableret et Forældreråd.

Formanden Kim Skriver, bestyrelsesmedlem Glenn Juhl, 2. suppleant Robert Zielke og bilagskontrollant Bent Christensen blev alle genvalgt.