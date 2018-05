Als rundt i et par løbesko

Hun er kommet til Als fra Skanderborg for at deltage i løbet for første gang.

Løberne er ved pitstoppet på Himmermark strand nået halvvejs, og nu mangler de kun 50 kilometer for at gennemføre.

Et socialt løb

Als Rundt bliver afholdt hvert tredje år, og som regel bliver de 30 billetter til løbet udsolgt hurtigt. Denne gang er Tetina Rix, formand for Vidar Motion, løbsleder. Hun har været med til at arrangerer Als Rundt flere gange, og ifølge hende er Als Rundt ikke bare som alle andre ultraløb.

- Det er et socialt løb. Det, der adskiller Als Rundt fra andre er, at ruten ikke er mærket op. Man følges i en af de tre grupper, og hver gruppe har en cyklister med, der viser vej, så for at følge ruten, må man følges med gruppen, siger Tetina Rix, der også er formand for Vidar Motion.

Der er flere cyklister knyttet til hver løbegruppe. De er både for at vise løberne vej, men også for at holde tempoet. Er der nogen løbere, der falder bagud, har de mulighed for at hoppe en tempogruppe ned ved det næste pitstop.

Både cyklisterne og de hjælpere, der sørger for forplejning, holder øje med løberne. Om de får spist og drukket, og om de pludselig sænker tempoet.

Sidste gang Als Rundt blev afholdt, var der 26, der gennemførte.