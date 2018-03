Als indtager Jylland og Fyn

Sønderborg: Det kan godt være, at der en gang var en drøm om en republik Als, men i disse dage er det næsten større. For tidligere Radio Als - nu Classic.fm, der sender fra et studie hos JydskeVestkysten og Sønderborg Ugeavis i Perlegade 53 i Sønderborg som en del af Jysk Fynske Medier, er i disse dage også at høre på hele Fyn og det meste af Jylland helt op til Thy-egnen.

Årsagen er, at den sædvanlige morgenvært hos Skala har ferie, så der er vikarradio med studievært Flemming Nissen ved mikrofonen. Med sig i studiet har han revydirektør Leif Maibom til en snak om løst og fast.

- Det er første gang, vi prøver at få de lokale radiobølger så langt ud, så det er jo oplagt at få Sønderborg sat lidt ekstra på landkortet. Men det er klart, at snakken ikke skal blive alt for lokal, når de også skal kunne se en mening med det de andre steder i landet, siger Flemming Nissen.

Til daglig når Classic.fm ud til omkring 37.000 lyttere, men fra mandag til onsdag i denne uge, mens der er vikarradio, er der over 200.000, som lytter med.

Musikken er den samme og kommer fra pop- og glamrockårene i 70'erne, 80'erne og 90'erne.