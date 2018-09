Als-flyselskab fløj det alternative fodboldlandshold til Bratislava

Landsholdskonflikten

DBU og Spillerforeningen er i gang med forhandlinger om en ny aftale for de danske professionelle fodboldspillere. Forhandlingerne er gået i hårdknude og er udsat til næste uge.Parterne er blandt andet ikke blevet enige om de kommercielle rettigheder, og derfor stiller spillerne ikke op til testkampen mod Slovakiet onsdag aften samt EM-kvalifikationskampen hjemme mod Wales på søndag.



For at undgå sanktioner fra Uefa ved en eventuel aflysning af kampene har DBU fundet en alternativ løsning ved at udtage spillere fra 2. division, danmarksserien og sjællandsserien.



Alsie Express havde på forhånd fået bestillingsopgaven fra DBU med at transportere fodboldlandsholdet fra Roskilde til Bratislava tirsdag eftermiddag.