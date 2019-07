- Vi inviterer til en konference, hvor forskere mødes med dykkere, lystfiskere og offentlige planlæggere, som kan dele viden og inspirere hinanden. Stenrevene omkring Als er et fremragende eksempel på, hvordan vi kan få fantastiske ting til at ske, når frivillige ildsjæle samarbejder med det offentlige og med private sponsorer. Mange af revene har kun ligget der i få år, og alligevel kan vi allerede se masser af plante- og dyreliv i og omkring dem, siger Aase Nyegaard, der både er formand for bestyrelsen i Als Stenrev og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Sønderborg: Førende forskere deltager i en konferencen på invitation af Als Stenrev og Sønderborg Kommune 22.-23. august i Sønderborg, men ambitionen fra arrangørerne er også, at deltagerne skal have praktiske værktøjer med hjem, så de selv kan gå i gang med at etablere stenrev dér, hvor de kommer fra.

Oplagt sted

Baggrunden for, at Sønderborg er det oplagte sted for en konference om stenrev og deres bidrag til et hav i balance, er etableringen af foreningen Als Stenrev i 2012. Initiativtagerne var bl.a. LandboSyd, Danmarks Naturfredningsforening, Dykkerklubben Poseidon og Dansk Amatørfiskerforening.

Takket være energisk arbejde og god sponsorstøtte er det lykkedes at etablere en række rev, bl.a. også demonstrationsrevet Triton ved Sønderborg Slot, som ligger let tilgængeligt og anvendes i Naturskolernes undervisning. Deltagerne tilbydes mulighed for at besøge revet i forbindelse med konferencen. Velux Fonden, som med sin støtte har været afgørende for etableringen af de fleste rev omkring Als, deltager i konferencen, ligesom man kan møde en række andre relevante aktører på området stenrev. Se mere på www.alsstenrev.dk