Als Let & Sund - sammen løfter de vægttabet

Sidste sommer fik Louise Bladt fra Augustenborg en god idé. Og nu har hun i færd med sit andet hold, hvor der denne gang er 81 kvinder og fem mænd, som møder op i Augustenborg-Hallen for at blive vejet og få målt kroppens fedt- og muskelmasse samt omfang af maver og lår.

Augustenborg: 32-årige Louise Bladt har altid selv slåset mod for mange kilo, så da der for et års tid siden var en facebook-gruppe, hvor man motiverede hinanden til vægttab, slog hun til. - Jeg har så fået lov til at videreudnytte konceptet, men samtidig udviklet på det. For det er mit klare indtryk, at man lykkes bedst med vægttab, hvis man er forpligtet til noget og kan finde støtte hos andre, mener Louise Bladt, som hver søndag formiddag bruger omkring tre timer fra kl. 8.00 i lokaler under fitnesscentret i Augustenborg-Hallen. De indledende planer startede i juni sidste år, og fra august var hun så klar til at samle det første hold til et tre måneders forløb. Det talte 60 kvinder med et ønske om at tabe sig. Det andet hold, der startede 7. januar, har hele 86 deltagere, hvor de fem er mænd. - Det er nok lidt sværere at lokke mændene med. Jeg tror ikke, at de ser overvægt som et problem på samme måde som os kvinder. Vi er nok lidt mere forfængelige, mener Louise Bladt.

Det er mit klare indtryk, at man lykkes bedst med vægttab, hvis man er forpligtet til noget og kan finde støtte hos andre. Louise Bladt, kvinden bag Als Let & Sund

Als Let & Sund Als Let & Sund er en vægttabsgruppe for alle borgere på Als med et BMI på 26 og derover.



Gruppen blev startet af Louise Bladt fra Augustenborg i juni 2017.



Hver søndag mellem kl.8.00 og 10.30 møder medlemmerne ind i lokaler under fitnesscentret i Augustenborg-Hallen til tjek for vægt, omfangsmål, fedtprocent og muskelmasse.



Herudover er der en vægttabskonkurrence i forhold til, hvem der kan tabe flest kilo i procent og omfang målt i centimeter, en motivationsgruppe samt en informationsside til forløbet.



Det aktuelle hold, som kører i perioden fra 7. januar til 8. april, tæller i alt 86 fra hele Sønderborg-området. Det næste hold starter til august.



Du kan læse mere på facebooksiden "Als Let & Sund".

Støtte og motivation Louise Bladt har bragt et konkurrencemoment ind i den ugentlige kontrol. Deltagerne betaler 400 kroner til en præmiekonto og er så delt op på seks hold, der en gang i måneden dyster om at få de bedste tal ved målingen. - Med lidt sponsorstøtte har vi investeret i et apparat, som kan måle fedtprocenter, indvendig fedt, muskelmasse og knoglemasse. Det koster omkring 13.000 kroner og er et uvurderlig redskab for os, forklarer Louise Bladt, der i sit arbejde som lægesekretær på en praksis i Sønderborg også i den sammenhæng beskæftiger sig med folks sundhed. - Mødet hver søndag handler kun om at blive målt og vejet. Jeg blander mig ikke i, hvordan folk træner eller spiser. Dog er pulverkure eller sulteslankning ikke godtaget. Men mange snakker sammen her eller giver hinanden råd og vejledning via Facebook. Inden længe er der en tur rundt til områdets fitnesscentre for at se, hvad de kan tilbyde, så måske mere individuelle forløb kan blive lagt.