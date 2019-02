Als-Fyn bro møder modstand - men tilhængerne er optimistiske

Frontfiguren i styregruppen bag Als-Fyn broen Jørgen Mads Clausen modtog bifald, da han under borgermødet torsdag aften kraftigt opfordrede Odenses borgmester til at bakke op om broen. Odense er den helt store vinder, mener erhvervsmanden. Foto: Kim Holm

Politikerne var enige til borgermøde om Als-Fyn broen torsdag aften. De mangler dog at overbevise alle deres partifæller om, at en ny bro skal stå allerøverst på prioriteringslisten, når pengene til fremtidens trafikinvesteringer snart skal fordeles.

Nordborg: Sjældent har et panel været så enigt som torsdag aften i Nordborg Idrætscenter, hvor omkring 150 personer var mødt op for at høre nærmere om planerne for en bro mellem Als og Fyn. Borgermødet fandt tilfældigvis sted ugen efter, at regionen indstillede til, at broen ikke er en del af regionens topprioriteter. En melding, som Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S), udtrykte sin skuffelse over på mødet. Også Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, der er valgt i Sønderborg Kommune, omtalte betydningen af, at regionen viser entydig opbakning til projektet. - Det er ikke en stopklods, men det gør det lidt vanskeligere at overtale en bred kreds om at være bag projektet, sagde Benny Engelbrecht med henvisning til den store opgave i at få et flertal i Folketinget bag projektet. Hans parti foreslog for et par uger siden en model til finansiering af den knap 20 milliarder kroner dyre bro med enten en statslig garanti for projektet eller en OPP-løsning, hvor private finansierer. Også sundhedsminister (V) Ellen Trane Nørby, valgt i Sønderborg Kommune, udtrykte sin klare opbakning til projektet. Ifølge Venstre-kvinden grinede folk, da hun under valgkampen i 2005 nævnte, at broen var en rigtig god idé. - Alle er med på, at der ikke står en bro lige om lidt. Men vi er nået langt på 15 år, sagde Ellen Trane Nørby og henviste til, at Venstres transportordfører sidste sommer opfordrede til at få lavet en forundersøgelse af projektet. - Det viser, at det er et reelt projekt, som bliver diskuteret på Christiansborg, sagde ministeren.

Projektet Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn samarbejder om at få vedtaget en bro mellem Fynshav og Bøjden.

Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være på knap 20 milliarder kroner. Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst.

Den er skønnet til at få mellem 15.400 - 28.900 køretøjer i døgnet. Med en pris på 60 kroner forventes færrest biler, mens en gratis bro selvsagt vil øge trafikken.

Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense.

Indtil nu har projektet ikke for alvor mødt den fornødne politiske interesse på Christiansborg.

Region Syddanmark besluttede i sidste uge at indstille til, at broen ikke er en af regionens topprioriteter.

Foto: Arne Cirka 150 mennesker var mødt op til borgermøde i Nordals Idrætscenter torsdag aften om Als-Fyn broen. Foto: Kim Holm

Pengemaskine Mens mange måske har spurgt sig selv, om bilisterne over Storebælt ikke snart har betalt broen af, og om det derfor ikke snart bør blive en gratis fornøjelse at krydse havet mellem Fyn og Sjælland, havde Erik Lauritzen (S) et helt andet forslag, der potentielt kan komme en Als-Fyn bro til gavn. - Jeg vil være fræk og sige, om vi ikke bare skal blive ved med at betale. Nogle kalder det en pengemaskine, men det er da en god pengemaskine, hvis pengene investeres rigtigt og er med til at skabe infrastruktur i hele landet, mente Erik Lauritzen. Jes Schwartz-Hansen, leder af sekretariatet bag broen, fremlagde flere rapporter, der blandt andet viser, at en bro vil skabe positive økonomiske effekter for samlet 19 milliarder kroner over en 50-årig periode i Region Syddanmark. Blandt andre Benny Engelbrecht mente, at der er behov for at få udbredt kendskabet til broen. Og så skal flere partier på Christiansborg overbevises. - Det er vigtigt at få så mange partier som overhovedet med, når der er tale om beslutninger, som skal holde i årtier. Vores vigtigste opgave i den kommende tid at få flere med, sagde han og fik opbakning af Ellen Trane Nørby, der også bifaldt det arbejde, som Foreningen Als-Fyn broen med sine cirka 1800 medlemmer, udfører. Det er vigtigt med folkelig opbakning for at få den nødvendige opmærksomhed, lød det fra ministeren.

Spørgsmål Ordstyren efterlyste til slut, om der var modstandere af broen til stede. Det var der umiddelbart ikke. Det blev til en håndfuld spørgsmål fra de fremmødte. En ville vide, hvor de fynske borgmestre var henne til borgermødet, eksempelvis Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester? Hvor han var henne, fremgik ikke, men Mogens K. Nielsen, formand for Foreningen Als-Fyn broen, udtrykte stor ros til borgmesteren for hans arbejde for broen. Mens diskussionen var begrænset torsdag aften i Nordborg, skal der nok komme gang i debatten, hvis broen bliver en realitet, understregede Erik Lauritzen. - Når der skal tegnes streger, skal der nok komme flere til vores borgermøder. Så vil der komme modstand. Måske størst på Fyn, men den vil være der.