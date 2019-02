Als-Fyn bro fylder til foredrag med regionsformand

Snakken gik blandt andet på Als-Fyn broen onsdag aften i Kværs, inden formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, holdte foredrag. Regionens udvalg for regional udvikling havde samme dag undladt at indstille broen som et fremtidigt trafikprojekt.

Kværs: Fællesspisning, foredrag og generalforsamling. Formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, besøgte onsdag aften multihallen i Kværs for at holde foredrag om regionernes berettigelse.

Inden foredraget, var der fællesspisning i hallen, og her faldt snakken på Als-Fyn broen. Ved et af langbordene var der en anelse af ærgrelse at spore blandt nogle af arrangementets deltagere:

- Broen ville jo kunne aflaste E45 med alle de lastbiler, der kører mellem Vejle og Haderslev hver eneste dag, lød det blandt andet fra Ove Lauritzen, som var deltager til foredraget.

Ærgrelsen skal ses i lyset af, at Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling netop har prioriteret nogle andre trafikprojekter i regionen, end broen mellem Als og Fyn.

- Det er ikke et udtryk for, at udvalget ikke kan lide idéen om broen. Als-Fyn forbindelsen er stadig meget interessant, men lige nu er den ikke på tegnebrættet, forklarer Stephanie Lose.

Selvom regionen blev kritiseret for udvalgets prioritering ved bordene, var der bred enighed om, at regionerne er berettiget til deres eksistens:

- Vi bør beholde regionerne. Vi mangler information om, hvad der vil ske med hele vores sundhedssystem, mener Jens Holm, som diskuterede videre ved langbordet inden foredraget.

Foredraget fandt sted i forbindelse med en generalforsamling for Kværs, Torsbøl og Snurom Landsbyråd. Selve forsamlingen fandt sted efter foredraget.