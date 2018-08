Mandag den 27. august fylder Als Classic FM på en måde 30 år. Als Classic FM er lavet på et fundament af det tidligere Radio Als, der sendte de første signaler i luften den 27. august 1988.

Koncernen overtog driften af Radio Als den 1. januar 2018, og den nye situation betød forandringer for både lyttere og medarbejdere. Stationen skiftede navn til Als Classic FM med musik primært fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Samtidig holdt studievært Flemming Nissen flyttedag, da han fik base på Perlegade i Sønderborg, hvor også JydskeVestkysten Sønderborg og Sønderborg Ugeavis holder til.

De seneste år var ret turbulente for radioen og ved et nyt udbud af sendetilladelserne sikrede Jysk Fynske Medier, at der fortsat blev produceret lokal radio på Als og på de samme kendte frekvenser.

Radioen holdt dengang til på Peblingestien i Nordborg, hvor en tidligere pedelbolig gjorde det ud for studier og kontorfaciliteter. Radioen var, dengang som i dag, stærkt lokalt forankret og indslagene bliver fortrinsvist lavet med lokalt islæt.

Als: Mandag er det 30 år siden, Radio Als sendte for første gang. I begyndelsen var Radio Als udelukkende drevet af frivillige kræfter men efterhånden som lytterne blev flere, blev de første lønnede medarbejdere ansat til at drive reklamesalg, produktion og afvikling af nyheder og andet lokalt stof.

Lytterne tog godt imod forandringerne, der også betød, at der i dag er væsentlig mere liv i radioen, der dog stadig har sin gode lokale forankring i højsædet.

- Jeg sætter en ære i at fortælle folk, hvad der sker i området og tage fat på de ting, som de lokale går op i. Jeg er jo selv lokal og har et godt og stærkt netværk i hele vores sendeområde. Det er uvurderligt, hvis man vil lave radio til de lokale. Det kræver, at man er lokal hele vejen igennem, siger Flemming Nissen, der hver morgen leverer radio fra klokken 5-10.

Flytningen til Sønderborg midtby har gjort, at det er blevet væsentligt nemmere at få gæster i studiet.

- Vi er altid glade for tips fra lytterne, og dem får jeg da heldigvis også masser af. Der er altid plads til de gode historier, og vi er aldrig bange for at tage de emner op, som lytterne føler betyder noget, siger han.