ALNOR: Mariette og Hans Jørgen Laustsen bor i et dejligt hus med udsigt over indsejlingen til Nybøl Nor på Sundkobbel i Alnor. Her er vinterstue og grønne omgivelser. Der er bare et lille aberdabei ved matriklen. Baghaven er ikke et sted, man opholder sig. Der hører man tydeligt trafikken til og fra Egernsundbroen på trods af højt voksende laurbærtræer.

- Bilerne speeder op og overhaler på Egernsundbroen. Når de er kommet gennem Rinkenæs og frem til Sønderborg kommunes farligst kryds, skal de bare frem, siger Hans Jørgen Laustsen, der kan høre, når trafikken til de store arbejdspladser tager til i de tidlige morgentimer.

- Tyskerne tager ikke motorvejen. De kører ad hovedvejen og bruger broen som motorvej, siger han.

Ægteparret og nabolaget i Alnor vil gerne samarbejde med Egernsund om, at få farten og sporene over broen sat ned i én enkelt vejbane med svingbaner ind mod Egernsund. I modsætning til Egernsund har Alnor dog ingen støjvold.

- Der blev i gamle Gråsten kommunes tid afsat 800.000 kroner til en støjskærm, men de forsvandt under kommunesammenlægningen, siger pensionisten på Sundkobbel.

Han vil gerne have trafikken ned i ét spor helt fra Rinkenæs til Broager med fartbegrænsning på 70 kilometer i timen.

- Det vil tvinge tyskerne ud på motorvejen og fremme et roligt gemyt bag rattet. Det vil være et bidrag til folkesundheden ikke at trykke på speederen hele tiden, siger villaejeren, der har kæmpet en lang og sej kamp mod støjgenerne, som han dog har lært at vende ryggen til ved at orientere sig mod vandet på den anden side af huset.