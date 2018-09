Alle glæder sig til Alsik

Hotellet med 190 værelser og Danmarks største spa- og wellness-område bliver spektakulært for både tilrejsende og herboende, og der er stolthed over at lægge kaj til prestigebyggeriet.

SØNDERBORG: Da planerne om at bygge højhushotel på nordhavnen i Sønderborg endeligt tog form med navngivne investorer, bygherre og tysk driftsselskab i 2015, satte det også for alvor skub den canadiske arkitekt Frank Gehrys planer for nyskabende byggeri på havnefronten. Det havde stået lidt i stampe, men da nyheden kom, at Bitten og Mads Clausens Fond og PFA investerede 600 millioner kroner, og RIMC skulle drive hotellet, gav det lyse håb for fremtiden. Siden er det gået slag i slag. Til foråret 2019 blusser Hotel Alsik op med lys i 19 etager, 190 værelser, tre restauranter og 4500 kvadratmeter wellness- og spa-faciliteter. Der hersker spænding og store forventninger til det nye tårn, der har givet bulder og brag i havneområdet de sidste tre år. I øjeblikket indtager de driftsansvarlige hotellet, mens entreprenør Enggaard lægger sidste hånd på værket. Hotellet skød op i sin blivende højde over årsskiftet. I foråret blev skiltet med Alsik sat på. Det hentyder dels til de alsiske rødder, og så er det navnet på en blomst og symbol for noget innovativt. - Alsik er også et ønske fra en her funderet familie om at give noget tilbage til den egn, de kommer fra, lyder det fra hoteldirektør Irmela Heinsius, der indtog direktørstolen til nytår. Hun stammer fra Frankfurt, men kalder sig selv omrejsende i hoteller. Hun har bestredet ledende stillinger på Adlon Kempinski hoteller i München, Berlin, New York, Beijing, Geneve, Frankfurt og Aserbajdsjan foruden andre hotelkæder i Schweiz og London. Hun kommer fra et job som diretør på Hotel Telegraaf i Talin. Det er noget helt særligt at bygge et nyt hotel op fra bunden. Selskabet er begyndt at begynde at udleje værelser og lave aftaler om konferencer og sammenkomster i det store hotelkompleks. Spafaciliteterne er efter en nordisk koncept og rummer egen restaurant og mulighed for både adspredelse og badefaciliteter for børn og teenagere.

alsik.com Det ny hotel på havnefronten har åbnet sin hjemmeside for bookinger og informationer. Der søges 110 medarbejdere inden for service- og gastronomiområdet. De bliver ansat i det ny år. Det har kostet 600 millioner kroner investeret af Bitten og Mads Clausens Fond og PFA med Enggaard som entreprenør. Tyske RIMC driver hotellet og får dermed foden inden for på det skandinaviske marked med ønske om yderligere fodfæste på det nordlige hotelkort. Østrigske Raison d'Étre står bag welness-konceptet, og arkitektfirmaet Bachhuber står for værelsesindretningen.

Foto: Timo Battefeld Ledende ansatte HR-ansvarlig Christel Leiendecker, marketingsdirektør Karelia Petersen og spa-manager Gitte Hvidtfeldt kigger fra Alsion over på det, der er deres kommende arbejdsplads - hotel Alsik.Foto: Timo Battefeld

En kok af Guds nåde Kok af Guds nåde, sønderjyden Jesper Kock, har udtænkt konceptet for restauranterne, der både får nordisk mad af råvarer hentet fra lokale leverandører og internationalt, farverigt køkken med asiatisk præg a la Koch. Der bliver mulighed for at nyde gourmetmad på topflor med udsigt over Alssund og det bundsolide køkken på ground flor. Ingen kommer til at gå hverken fysisk eller åndeligt udhungrede eller med spændinger i ryg og nakke ud fra det ny hotelkompleks. Undervejs har der været hurdler, som er blevet overvundet. - Alle vil være stolte over Alsik, når hotellet står færdigt, uanset diskussionerne undervejs, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen. I januar 2017 var højvandet ti centimeter fra at gå over havnekajen og ind i byggehullet, der dengang stod åbent, men heldet var med bygherren. Senere trængte der vand i bygningen, så elementer og vægge måtte fornyes i stor stil under den våde vinter. Sikkert er det dog, at når håndværkerne lægger sidste hånd på værket, vil det være med både stolthed og glæde. De får som de første lov at tage wellness- og spabadet i brug, inden publikum står klar til at indlogere sig i Nørre Havnegade. Alsik er navnet!

Foto: Timo Battefeld Folk har stået tålmodigt i kø, hver gang der var åbent hus på Alsik - sidst 3. september.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Hotel Alsik bliver 19 etager højt og får 190 værelser.Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Direktør Irmela Heinsius tiltrådte ved årsskiftet.Foto: Timo Battefeld