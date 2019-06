Alle elevstillinger er besat - og flere til

Det er faktisk fem flere, end der på forhånd var elevstillinger til. Men Sønderborg Kommune opnormerer antallet af elevstillinger i erkendelse af, at der bliver hårdt brug for endnu flere nyuddannede de kommende år.

Sønderborg: Over hele landet kæmper kommunerne med at få unge til at søge elevpladser indenfor ældreplejen, og tidligere år har flere elevstillinger stået tomme i Sønderborg Kommune. Men denne gang er det lykkes kommunen at få samtidig stillinger besat. 21 personer er optaget som sosu-hjælper-elever, mens 26 begynder i elevstillinger som sosu-assistent.

Flere pladser

Jobcentret har blandt andet tilbudt voksne særlige jobforløb på plejecentre og i hjemmeplejen i håb om, at de ville få smag for arbejdet. Og det er tilsyneladende lykkedes, for 25 af de 47 nye elever er over 25 år.

13 af dem er af anden etnisk herkomst end dansk. Men det er åbenbart stadig et udpræget kvindearbejde at passe gamle, for kun tre mænd er blandt eleverne.

Med 47 nye sosu-elever kan Sønderborg Kommune dog ikke slappe af. Fra næste år skal kommunerne også overtage Region Syddanmarks andel af sosu-elevstillinger, samtidig med, at det samlede elevoptag skal udvides med 30 procent.

De sønderjyske kommuner drøfter nu, hvordan de fordeler de ekstra elevstillinger.