Aktivitetskomiteen har haft travlt

Sønderborg: Aktivitetskomiteen under Borgerforeningen i Sønderborg kan se tilbage på et særdeles travlt år med masser af aktiviteter og arrangementer.

Formanden for Aktivitetskomiteen, Svend Aage Andersen, oplyste på årsmødet, at der i løbet af 2018 har været to loppemarkeder, flere koncerter, gåsespil og klubaftener med skydning hver anden torsdag i Kulturhuset - Skyttehuset.

Det næste store loppemarked i Kulturhuset - Skyttehuset er i weekenden 4.-5 maj, så der er ikke tid til at hvile på laurbærrene.

På det velbesøgte årsmøde var der genvalg til formanden Svend Aage Andersen, og det samme gjaldt for bestyrelsesmedlemmerne Jens Jørn Rasmussen, Jens Gøttler og Harry Lassen.