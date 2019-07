Aktiv ildsjæl fylder 80 år

Jørn Kvist Hansen fra Dybbøl har ikke i sinde at læne sig tilbage i sofaen, selvom han den 1. august runder 80 år. Han er fortsat aktiv på flere fronter og har været det i mange år i f.eks. Kultur- og idrætsnatten, der afvikles den 23. august.

I Kultur- og idrætsnatten var han formand fra 1998 for den frivillige arbejdsgruppe indtil et par år siden, hvor Erik Bollerslev tog over. I stedet har han overtaget kassererposten. Den samme post har han også i Dybbøl Sogns menighedsråd, hvor han har siddet i flere perioder.

Jørn Kvist Hansen er oprindelig fra Viby ved Aarhus. Sammen med hustruen Ingrid flyttede han i 1966 til huset på Dybbøl Bygade. Han havde den sorg at miste sin hustru i 2016.

Han var frem til 1977 ansat som driftsassistent i det daværende krydsfinerfirma Kristian Stærk helt ud til Alssund og blev senere ansat som faglærer på Håndværkerskolen - nu EUC Syd.

Ingrid og Jørn Kvist Hansen havde i mange år sommerhus i Lambjerglund nær Høruphav, hvor han var formand i 25 år i Grundejerforeningen. Sommerhuset er nu solgt.

Jørn Kvist Hansen var også formand i 12 år for Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening - en af de store foreninger i Sønderborg. Dertil kommer næsten 30 år i først fritidsnævnet som senere blev til folkeoplysningsudvalget. Han var også 25 år medlem af Danmarks Idræts Forbunds amtsbestyrelse.

Endelig har han været med i mange år i det daværende Samvirkende Idrætsforeninger, der havde afdøde Svend A. Hellesen som formand.