Air Alsie skal flyve Lübeck-Stockholm

Sønderborg: Fra sommeren 2020 vil der atter være ruteflyvninger fra Lübeck Lufthavn. Læge, iværksætter og lufthavnsejer Winfried Stöcker har store planer for den lille lufthavn i hansestaden, og heri indgår flyselskabet Air Alsie fra Sønderborg. Det skriver flere tyske medier.

Mandag i denne uge kunne økonomiminister Bernd Buchholz (FDP) aflevere Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs certifikat (EASA), der er et krav for lufthavne med flere end 10.000 passagerer årligt.

- Så nu opfylder lufthavnen alle europæiske sikkerhedsstandarder og har muligheden for igen at blive et lille knudepunkt for luftfart, siger Bernd Buchholz til NDR. Lufthavnen er godkendt på 5000 kriterier om alt fra landingsbanernes bæreevne, taxier, overvågning af sikkerhed og medarbejdernes uddannelse.

Lübeck Lufthavn har planer som Sønderborg Lufthavn om at udvide med en ny terminal og en ny hangar til i alt 450 millioner kroner. Lufthavnens ejer ser gerne ruter fra Lübeck til München, Frankfurt, Wien og London. Han har dog ikke villet afsløre, om der er forhandlinger med flyselskabet om at flyve på de destinationer. Men den samme Winfried Stöcker har grundlagt Lübeck Air GmbH - og ifølge NDR og det tyske netmedie med speciale i luftfart, Airliners, er Air Alsie en strategisk partner i planerne om flere ruteflyvninger. I første omgang til Stockholm fra 2020.