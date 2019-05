Agramkow vender stort minus til stort plus

Agramkow Fluid Systems

Blev stiftet i 1977 i Sønderborg af Asger Agramkow. Den var op gennem 1990'erne ejet af nogle pensionskasser. I 2007 overtog Christian Cordsen Nielsen direktørposten og halvdelen af aktiekapitalen. Med ham i spidsen blev minus vendt til stort plus og omsætningen mere end fordoblet.I 2011 blev den tyske koncern Dürr med omkring 15.000 ansatte først hovedaktionær og senere eneejer. I oktober 2017 meddelte den en ny forretningsmodel ud for Agramkow Fluid Systems. Den betød, at produktionen af fyldeudstyr til bilindustrien blev samlet i et tysk søsterselskab.



Det betød, at 50 procent af dem, der arbejdede indenfor forretningsområdet blev afskediget svarende til 20-25. I stedet blev lanceret en ny strategi med investeringer i tre nye forretningsområder indenfor virksomhedens anden kerneforretning - anlæg til påfyldning af kølemiddel på køleskabe, frysere og aircondition.