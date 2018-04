Afvist klagesag baner vejen for halmfyret fjervarmeværk på Nordals

Energiklagenævnet har afvist den sidste klage over et nyt fjernvarmeværk i Nordborg, så nu kan borgerne gøre sig håb om billigere og bedre fjernvarme.

- Vi er glade for endelig at kunne komme i gang. Vi er ikke skyld i forsinkelsen. Behandlingen af klagesagen har taget meget lang tid. Vi starter med at tilslutte alle aftagere fra det tidligere Østerlund fjernvarme, de tre Danbo-afdelinger og Nordborg Andelsboligforening, og så følger de øvrige tilslutninger efter. Potentialet er 5000 fjernvarmeforbrugere, og vi kalkulerer med 90 procent tilslutning. Der er ikke tilslutningspligt i 2018 og 2019. De forbrugere, der har gas-, pille- eller oliefyr er først forpligtede til at koble sig på fjernvarmenettet, når fyret ikke fungerer længere. Vi skal ud i en regulær salgskampagne på Nordals, siger Sønderborg Forsynings direktør Lars Riemann.

SØNDERBORG: Et halmfyret kraftvarmeværk kan nu opføres på Nordals, efter Energiklagenævnet har afvist Dansk Gas Distributions klage over projektet. Første etape af fjernvarmeforsyningen til en samlet sum på 400 millioner kroner sættes i værk i år, så alsiske kunder kan kobles på varmeforsyningen i 2020. Året efter starter anden etape, der skal koble Svenstrup, Guderup og Egen på fjernvarmenettet.

I Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen udlagt til fjernvarme. Etableringen af det nye fjernvarmenet på Nordals kommer til at foregå i to faser: 2020 - 2024: Nordborg og Havnbjerg. 2021 - 2026: Svenstrup, Guderup og Egen. Projektet omfatter opførelse af en ny central, hvor der først opføres et biomassefyret anlæg på 10 MW og derefter endnu et biomassefyret anlæg på 6 MW. Projektet vil være baseret på lokale brændsler i form af halm. Centralen forventes bygget på en grund overfor Danfoss' administrationsbygning. Der skal udarbejdes ny lokalplan, og grunden skal købes af Danfoss.

Bedre og billigere fjernvarm

Den halmfyrede kedel i første etape bliver på 10 megawatt. Forbrugerne får i dag fjernvarme fra naturgasfyrede kedelcentraler og Nordborg kraftvarmeværk, og forbrugerne har i mange år måttet betale særdeles høje priser for fjernvarme - nogen af landets højeste fjernvarmepriser. Der har i flere år været forskellige projekter i spil for at give nordalsingerne grøn og betalelig fjernvarme, og nu synes forsyningen og kommunen at være tæt på målet om at indfri adskillige års varmeløfter.

- Det kunne ikke være bedre, end at vi nu endelig kan komme i gang. Det er dejligt, vi nu endelig kan få Nordals med på fjernvarmenettet og levere billigere og bedre fjernvarme. Vi har ikke kunnet gå i gang, før muligheden for at klage var væk. Nu kan vi sætte varmeprojektet i gang. Vi har det jo klar, siger den ny formand for Sønderborg Forsyning Tom Hartvig Nielsen, S.

- Det er klart, at jo flere, der vælger at tilslutte sig fjernvarmenettet, jo billigere bliver varmepriserne. Men fordi de nuværende fjernvarmekunder i Østerlund og boligforeningerne automatisk bliver tilsluttet, har vi allerede fra starten økonomien på sikker grund. Når det nye værk står klar, vil varmepriserne som udgangspunkt være på samme niveau, som de takster Sønderborg Fjernvarme i dag tilbyder deres kunder - og de takster er blandt Danmarks billigste, siger Lars Riemann, der håber at kunne lokke fjernvarmekunderne til med et godt tilbud.

Skepsis fra forbrugere omkring Østerlund skal gerne ryddes af vejen ved at gøre fjernvarmeforsyningen så attraktiv for alle som muligt. I anden etape vil fjernvarmeværket blive udvidet med et seks megawatt biomassefyret anlæg.