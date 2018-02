Afstemningsfest med markering af retten til at bestemme selv

Afdelingschef Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, talte om selvbestemmelsesretten. Sønderjyderne fik lov at stemme om deres nationale tilhørsforhold, men selv om den såkaldte slesvigske model beskrives som forbilledlige i den dansk-tyske grænsedragning, advarede Axel Johnsen mod at se den som et eksempel til efterlevelse i andre græneegne.

Ingen universal løsning

- Set i helikopterperspektiv stod stjernerne helt rigtigt for en afstemning i Sønderjylland. Vi skal alligevel passe på med at sælge den slesvigske model som den helt rigtige. Andre steder stod stjernerne ikke så gunstige, sagde Axel Johnsen.

På begge sider af grænsen har man anerkendt de nationale mindretals eksistens og rettigheder. Ingen er blevet fordrevet, og politikerne i Danmark og Tyskland holdt sig tilbage og pressede ikke på for at få flyttet grænser - heller ikke, da Tyskland havde tabte 2. Verdenskrig.

- Det er idealistisk, demokratisk, smukt og helt rigtigt, men det er naivt at tro, den slesvigske model kan anvendes hvor som helst. Forudsætningerne skal være til stede, og problemerne andre steder har været større og dybere end her, men den slesvigske model bør være rettesnor for enhver politiker, der anser sig selv for at være demokrat, sagde Axel Johnsen.

Da han ikke regner med at komme til at holde festtalen for 100 året for Genforeningen i 2020, valgte han i stedet at markere, det i år er 100 år siden, den amerikanske præsident Woodrow Wilson fremlagde sine teser for en fredelig afslutning på 1. Verdenskrig i en tale for den amerikanske kongres. Den blev grundlaget for selvbestemmelsesretten med folkeafstemninger som udslaggivende for grænsedragninger.

Formand for Broager Nationale Udvalg Marianne Tychsen kaldte det demokrati på sønderjysk. Den omfattende viden om selvbestemmelsesretten blev indtaget med nationale danske sange, kaffe, lagkage og underholdning af Alssund orkestret, der også kom Europa-kortet rundt i sit repertoire.